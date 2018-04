المتوسط:

حصل لاعب فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة محمد الساعدي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي 2017-2018.

ونجح فريق النصر لكرة السلة في الفوز ببطولة الدوري الليبي بعد فوزه على الأهلي طرابلس في المباراة النهائية بثمانية وستين نقطة مقابل سبعة وستين بالمباراة التي أقيمت بالقاعة الكبرى طرابلس أمس السبت.

