المتوسط:

يواجه فريق الأهلي بنغازي نظيره فريق السويحلي ، اليوم الاثنين ، خلال منافسات المرحلة الختامية لبطولة الدوري الليبي لكرة الطائرة .

وتقام المباراة التي جمعت بين الأهلي بنغازي والسويحلي في تمام الساعة 2:15 وبقاعة غريان .

The post الأهلي بنغازي يواجه السويحلي في الدوري الليبي لكرة الطائرة اليوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية