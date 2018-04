المتوسط:

فاز فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم على نظيره فريق الأنوار في ختام مباريات مرحلة المجموعات من الدوري الليبي الممتاز.

وانتهت المباراة التي جمعت بين الأهلي بنغازي والأنوار والتي أقيمت على أرضية ملعب شهداء بنينا، بنتيجة 2 مقابل لا شيء .

The post الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار في منافسات الدوري الليبي لكرة القدم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية