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الأهلي بنغازي يطالب بتأجيل انطلاق الدور التمهيدي لبطولة الأندية العربية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

طالب نادي الأهلي بنغازي الاتحاد العربي لكرة القدم في خطاب له بتأجيل  انطلاق تصفيات الدور التمهيدي من بطولة الأندية العربية لكرة القدم.

وأكد النادي ، ” إن الفريق الأول سيشارك في بطولة الدوري و الكأس في موعدها المحدد من قبل لجنة المسابقات ، لذلك قامت إدارة النادي بمراسلة الاتحاد العربي لكرة القدم مطالبه فيه إلى حين انتهاء منافسات الدوري و الكأس” .

يذكر إن الاتحاد العربي قد أخطر نادي الأهلي بنغازي بالمشاركة في بطولة الأندية العربية .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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