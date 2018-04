الأهلي بنغازي يطالب بتأجيل انطلاق الدور التمهيدي لبطولة الأندية العربية

المتوسط:

طالب نادي الأهلي بنغازي الاتحاد العربي لكرة القدم في خطاب له بتأجيل انطلاق تصفيات الدور التمهيدي من بطولة الأندية العربية لكرة القدم.

وأكد النادي ، ” إن الفريق الأول سيشارك في بطولة الدوري و الكأس في موعدها المحدد من قبل لجنة المسابقات ، لذلك قامت إدارة النادي بمراسلة الاتحاد العربي لكرة القدم مطالبه فيه إلى حين انتهاء منافسات الدوري و الكأس” .

يذكر إن الاتحاد العربي قد أخطر نادي الأهلي بنغازي بالمشاركة في بطولة الأندية العربية .

