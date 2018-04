المتوسط:

فاز فريق الأهلي بنغازي على نظيره فريق أهلي طرابلس في الدوري الرباعي لحساب نهائيات الدوري الليبي للكرة الطائرة.

وانتهت المباراة التي أقيمت في مدينة غريان ، بثلاث أشواط نظيفة و كانت نتائج الأشواط على النحو التالي الشوط الأول 25-23 ، والشوط الثاني 25-15 و الشوط الثالث 25-23 .

