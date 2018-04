المتوسط:

صعد فريق نادي الصداقة شحات إلى الدوري الليبي الممتاز عقب فوزه على فريق نادي “هلال سبها”.

وفاز فريق نادي الصداقة شحات على هلال سبها بهدف مقابل لا شيء عن طريق لاعبه “حكيم بوشنة”.

يذكر إن فريق الصداقة شحات هبط من الدوري الممتاز منذ 20 عام ولم يستطع الصعود مرة أخرى.

