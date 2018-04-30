الشلماني: “مهمة صعبة” تنتظر لجنة التحكيم

اجتمعت لجنة التحكيم العامة في طرابلس لأول مرة لها بعد إعادة تشكيلها من قبل اتحاد الكرة تحت إشراف وإدارة الحكم الدولي السابق عبدالحكيم الشلماني.

ناقش الاجتماع العديد من المواضيع التي تتعلق باستكمال ما تبقى من مسابقة الدوري والكأس، كما وضعت اللجنة خلاله الخطوط العريضة لسير باقي المباريات، وضمان نجاح الموسم الرياضي الحالي.

وأوضح الشلماني رئيس لجنة التحكيم العامة لـ218 أن المرحلة الرياضية صعبة وأن “مهمة أصعب” تنتظر لجنة التحكيم خاصة في ظل الموسم الحالي لمراحله الحاسمة، وأن هذه المراحل تشهد على الدوام اعتراضات كبيرة.

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