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الشلماني: “مهمة صعبة” تنتظر لجنة التحكيم

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمعت لجنة التحكيم العامة في طرابلس لأول مرة لها بعد إعادة تشكيلها من قبل اتحاد الكرة تحت إشراف وإدارة الحكم الدولي السابق عبدالحكيم الشلماني.

ناقش الاجتماع العديد من المواضيع التي تتعلق باستكمال ما تبقى من مسابقة الدوري والكأس، كما وضعت اللجنة خلاله الخطوط العريضة لسير باقي المباريات، وضمان نجاح الموسم الرياضي الحالي.

وأوضح الشلماني رئيس لجنة التحكيم العامة لـ218 أن المرحلة الرياضية صعبة وأن “مهمة أصعب” تنتظر لجنة التحكيم خاصة في ظل الموسم الحالي لمراحله الحاسمة، وأن هذه المراحل تشهد على الدوام اعتراضات كبيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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