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منتخب الشباب يواجه مصر وديا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يلعب منتخبنا الوطني للشباب اليوم أول مباراة ودية له أمام المنتخب المصري للشباب ضمن معسكره التحضيري المقام بمدينة بورسعيد المصرية على تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا.

ستقام المباراة على ملعب بورسعيد وتأتي تحضيرا لمواجهة المنتخب البوركيني في الثاني عشر من شهر مايو القادم ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للشباب المقررة في النيجر العام القادم ومن المقرر أن يلعب منتخبنا مباراتين وديتين أمام نظيره المصري حيث سيقام اللقاء الثاني يوم الثالث من شهر مايو القادم.

ويسعى المنتخب الوطني الشاب لظهور بشكل مميز خاصة بعد نجاح منتخب الناشئين في الحصول على لقب بطولة شمال أفريقيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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