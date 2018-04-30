إبراهيموفيتش خارج تشكيلة المنتخب السويدي في كأس العالم

عين ليبيا

كشفت العديد من الوسائل الإعلامية عن أن نجم المنتخب السويدي ولاعب نادي لوس أنجلوس غالاكسي، زلاتان إبراهيموفيتش، سوف يغيب عن مونديال روسيا المقرر صيف العام الحالي.

هذا وأعلن الإتحاد السويدي بكرة القدم على موقعه الرسمي على الانترنت، غياب النجم السويدي عن صفوف المنتخب الأول، كما أعلن أنه لم يتم إستدعاء “السلطان إبرا” للعب في صفوف المنتخب في بطولة كأس العالم.

من جهة أخرى صرح المدير الفني للمنتخب لارس ريخت: «بانه قد تحدث مع اللاعب، حيث تداول الكثيرون أنه يرغب بالمشاركة، ولكن الأمر غير ذلك».

يذكر بأن المنتخب السويدي سيخوض مبارياته في المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات ألمانيا، والمكسيك وكوريا الجنوبية.

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