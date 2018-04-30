الأهلي بنغازي والأنوار يكملان مشوار الدوري الممتاز

بنغازي 30 أبريل 2018 (وال) – اختتم فريقا الأهلي بنغازي والأنوار لحساب المجموعة الأولى مبارتيهما في الدوري الليبي الممتاز 2017/2018 بلقاء جمعهما فوق أرضية ملعب شهداء بنينا مساء أمس الأحد .

لم تمضي سوى دقيقة واحدة على إطلاق حكم المباراة خليل سنان صافرة بداية الشوط الأول سجل الأهلي هدفه الأول عن طريق مهاجمه ابراهيم بودبوس بعد استلامه كرة مرفوعة من الركنية اسكنها شباك الأنوار ، بعد هذا الهدف حدث ركود عام للفريقين لم نشاهد فيه ألعابا تذكر حتى انتهى بهدف الأهلي الوحيد.

حاول الفريقان في الشوط الثاني الظهور بمظهر مغاير عن الشوط الأول ، الأنوار يحاول تعديل النتيجة والأهلي يرغب في تعزيز تقدمه بهدف آخر والذي لم ينجح في ذلك إلا عند الدقيقة 87 حين سدد لاعبه ابراهيم الجارح كرة قوية على يسار حارس الأنوار خالد المسماري استقرت في شباكه وأعلنت الهدف الثاني للأهلي لينتهي اللقاء الختامي للفريقين بهدفين لصفر لصالح الأهلي.

يشار إلى أن لاعب فريق الأنوار خالد بوعيدة لعب هذه المباراة واعتبرها آخر مباراة يلعبها مع فريقه ويعتزم عقبها اعتزال اللعب.

وقال بوعيدة لوكالة الأنباء الليبية :”تشرفت باللعب مع فريق الأنوار لمدة تقترب من عشرين عاما ووجدت فيها كل التقدير والاحترام من الإدارات والجمهور وبذلت معهم كل جهدي وحان الوقت للتوقف”.

وأضاف لاعب فريق الأنوار أنه اليوم يزداد شرفا بأن ينهي مسيرته في اللعب أمام فريق الأهلي بنغازي الكبير والعريق ويدعو بالتوفيق للفريقين في قادم المواعيد.(وال – بنغازي) ف ح / أ د

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