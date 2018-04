كشفت تقارير صحفية عن اقتراب رحيل المصرى رمضان صبحى لاعب ستوك سيتى عن الدورى الانجليزى وأنه بات قريبا من اللعب لنادى الوحدة السعودى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن مفاوضات رمضان صبحى والنادى السعودى وصلت إلى المراحل الأخيرة.

وذكرت صحيفة “المدينة” السعودية أن المفاوضات بين نادى الوحدة السعودى، الذى يشارك فى الدورى السعودى للمحترفين الموسم المقبل بعدما توج بطلاً لمسابقة دورى الأمير محمد بن سلمان “الدرجة الأولى” هذا الموسم،

وسيكون رمضان صبحى اللاعب المصرى الثانى فى نادى الوحدة السعودى حال إتمام الصفقة، بعدما تم التعاقد مع محمد عواد حارس منتخب مصر ونادى الإسماعيلى.

وخاض رمضان صبحى 40 مباراة مع ستوك سيتى بمسابقة الدورى الإنجليزى، سجل خلالها “هدفين” وصنع مثلهما، كما شارك فى 45 لقاء بجميع البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” رفع مؤخراً المنع من تسجيل المحترفين الذى كان مفروضًا على نادى الوحدة السعودى، بعد تسديد قيمة المبلغ الذى كان مستحقًا على لصالح اللاعب أودلف ليما.

The post رمضان صبحى يستعد لمغادرة الدورى الإنجليزى لأحد أندية السعودية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية