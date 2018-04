الرئاسة المصرية تتدخل لإنهاء أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة

ساعات من التوتر واللغط عاشتها جماهير الكرة المصرية ومحبى ومشجعى اللاعب المصرى محمد صلاح بعد ازمته مع اتحاد الكرة المصرى بسبب حقوق اعلانية لبعض شركات الاتصالات.

وأكدت مصادر حسب وسائل اعلام مصرية قرب انتهاء أزمة محمد صلاح ،بعد حصول اللاعب على وعود بتدخل الرئاسة لحل الأزمة، وذلك عقب الغضب الجماهيري العارم الذي اجتاح الأوساط الرياضية، بعدما تفجرت الأزمة عقب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والتى قال فيها “بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا”.

وفور “تغريد” صلاح انتشر هاشتاج حمل عنوان “أدعم محمد صلاح” ليتصدر التريند فى مصر ويصعد للمركز الثاني على العالم ، ليصل بعدها صوت الجماهير للمسؤولين ويغرد لاعب ليفربول مجددا: “أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة .. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدًا تفاعلكم”.

وأضاف: “احنا أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل .. شكرًا لكم مرة تانية”.

