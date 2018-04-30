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إيموبيلي يغيب عن لاتسيو لمدة أسبوعين

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيغيب مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي لمدة خمسة عشر يوما بعد تعرضه لإصابة في مواجهة فريقه أمام تورينو في الدوري الإيطالي.

وقال طبيب لاتسيو روديا أن إيموبيلي شعر ببعض المشاكل العضلية وسيجري خلال الأيام القادمة بعض الاختبارات ولكنه قد يغيب عن باقي مباريات الفريق خلال الموسم ولكنه سيحاول اللحاق بمباراة الإنتر التي تعد الأخيرة.

ويقاتل لاتسيو على مركز مؤهل لدوري الأبطال ويحتل حاليا المركز الثالث برصيد سبعين نقطة بالتساوي مع جاره في العاصمة روما.

ويحتل المهاجم الإيطالي المركز الأول في صدارة ترتيب هدافي الكالشيو برصيد تسعة وعشرين هدفا ويأتي خلفه ماورو إيكاردي برصد سبعة وعشرين هدفا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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