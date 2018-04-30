“ملك الترابية” يحصد لقب برشلونة

توج الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس للمرة الحادية عشر في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية على اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين دون رد.

ولم يحتج المصنف الأول على العالم لأكثر من ساعة وثمان عشرة دقيقة لخطف لقب جديد على ملاعبه الترابية المفضلة، إذ أنهى الماتادور المجموعة الأولى بستة أشواط لشوطين ثم أكد أحقيته بالتتويج بإنهائه للمجموعة الثانية بستة أشواط لواحد .

وبفوزه الأحد باللقب يؤكد نادال أنه الأقوى على الملاعب الترابية مواصلا تحطيم الأرقام القياسية بعد أن نجح قبل هذه البطولة في الظفر ببطولة مونت كارلو للمرة الحادية عشر في تاريخه وهو يستعد الآن لبطولة رولان غاروس في فرنسا من أجل حصد لقب جديد يعزز من رقمه القياسي في عدد بطولات الغراند سلام.

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