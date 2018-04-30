اخبار الرياضة

“ملك الترابية” يحصد لقب برشلونة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس للمرة الحادية عشر في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية على اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين دون رد.

ولم يحتج المصنف الأول على العالم لأكثر من ساعة وثمان عشرة دقيقة لخطف لقب جديد على ملاعبه الترابية المفضلة، إذ أنهى الماتادور المجموعة الأولى بستة أشواط لشوطين ثم أكد أحقيته بالتتويج بإنهائه للمجموعة الثانية بستة أشواط لواحد .

وبفوزه الأحد باللقب يؤكد نادال أنه الأقوى على الملاعب الترابية مواصلا تحطيم الأرقام القياسية بعد أن نجح قبل هذه البطولة في الظفر ببطولة مونت كارلو للمرة الحادية عشر في تاريخه وهو يستعد الآن لبطولة رولان غاروس في فرنسا من أجل حصد لقب جديد يعزز من رقمه القياسي في عدد بطولات الغراند سلام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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