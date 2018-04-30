مواجهات حاسمة لطائرة السويحلي والأهلي بنغازي

انطلقت نهائيات ليبيا للكرة الطائرة في مرحلتها الختامية وفي أول المباريات استطاع فريق الأهلي بنغازي التفوق على حساب الأهلي طرابلس بثلاثة أشواط دون مقابل.

الشوط الأول حسمه الأهلي بنغازي لمصلحته بنتيجة خمسة وعشرين مقابل ثلاث وعشرين وانتهى الشوط الثاني بخمس وعشرين نقطة مقابل خمس عشر وختم الأهلي بنغازي الشوط الثالث والأخير بخمسة وعشرين نقطة مقابل ثلاث وعشرين وهى ذات نتيجة الشوط الأول، وسيلتقي الأهلي بنغازي في المباراة الثانية نظيره السويحلي المرشح الأول للقب بينما سيواجه الأهلي طرابلس الاتحاد المصراتي.

بدوره اجتاز السويحلي جاره الاتحاد المصراتي في الديربي الذي لعب بقاعة غريان بسهولة وبنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

الشوط الأول حسم لمصلحة السويحلي بخمسة وعشرين نقطة مقابل ثمانية عشر وأنهى السويحلي الشوط الثاني بخمسة وعشرين نقطة مقابل ستة عشر وحسم الشوط الثالث والأخير بخمسة وعشرين نقطة مقابل إحدى وعشرين، وسيواجه السويحلي في المباراة القادمة مساء اليوم نظيره الأهلي بنغازي ويلتقي الاتحاد المصراتي الأهلي طرابلس.

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