بدات أدارة نادى ليفربول الإنجليزى فى البحث عن بديل لنجمه محمد صلاح الذى دخلت بورصة الترشيحات للرحيل عن الريدز إلى نادى ريال مدريد الاسبانى الموسم المقبل، ويسعى يورجن كلوب مدرب ليفربول للتعاقد مع عثمان ديمبلى لاعب برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن إدارة برشلونة تدرس الاستغناء عن خدمات الفرنسى عثمان ديمبلى على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حال نجاح النادى الكتالونى فى الحصول على خدمات الفرنسى أنطوان جريزمان نجم اتلتيكو مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن عثمان ديمبلى سيرحل عن برشلونة على سبيل الإعارة حال التعاقد النادى الكتالونى مع جريزمان بسبب تضاؤل حظوظ مشاركته فى مباريات البارسا الموسم المقبل، مشيرة إلى أن لاعب بوروسيا دورتموند الألمانى السابق يعد خياراً مثالياً لنادى ليفربول حال رحيل محمد صلاح.

The post ليفربول يستهدف نجم برشلونة لتعويض رحيل محمد صلاح “المحتمل” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية