لاعب يشهر البطاقة الصفراء في وجه الحكم بالدورى الهولندى

شهدت مباراة “فيتيسه أرنهيم” وضيفه “تفينتي أنشخيده” في الأسبوع الـ35 من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، إشهار نافرون فور لاعب أصحاب الأرض، البطاقة الصفراء في وجه الحكم.

واعترض حكم المباراة بالخطأ طريق أحد لاعبي “فيتيسه” ليسقط الاثنان على الأرض، وبعد إيقاف اللعب، توجه نافرون فور متوسط ميدان “فيتيسه” صوب الحكم وسحب منه البطاقة الصفراء ليشهرها في وجهه، في لقطة طريفة.

وانتهت المواجهة بفوز كاسح لـ”فيتيسه أرنهيم” بخماسية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد “تفينتي” عند 23 نقطة في المركز الـ18 الأخير، وتأكد رسميا هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن مدرب روسيا السابق ليونيد سلوتسكي، سيتولى تدريب “فيتيسه” مع بداية الموسم المقبل.

