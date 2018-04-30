انطلاق الدوري الرباعي لكأس الكرة الطائرة 2017/2018 في غريان

غريان 30 أبريل 2018 ( وال)- انطلقت في قاعة مدينة غريان للألعاب الرياضية، منافسات الدوري الرباعي المحدد لبطل كأس ليبيا للكرة الطائرة للموسم 2017/2018 والذي تأهلت له أربعة فرق، الأهلي بنغازي، السويحلي، الأهلي طرابلس، والاتحاد المصراتي.

وبانطلاق الدوري بعد ظهر أمس الأحد 29 أبريل، جمعت المباراة الأولى فريقا السويحلي بالاتحاد المصراتي آلت نتيجة أشواطها الثلاثة لفريق السويحلي ، الشوط الأول 25/18 والثاني 25/15 والثالث 25/21.

عقب اللقاء الأول مباشرة تقابلت طائرة الأهلي بنغازي بطائرة الأهلي طرابلس استطاع فيها الأهلي بنغازي التفوق بثلاثة أشواط لصفر، وكانت نتائج الأشواط كالتالي ، الأول 25/23 والثاني 25/15 والشوط الثالث 25/23.

هذا وتتواصل اليوم الإثنين منافسات البطولة حيث يلتقي في اللقاء الأول السويحلي بالأهلي بنغازي يعقبه لقاء الأهلي طرابلس بفريق الاتحاد المصراتي.( وال – غريان ) ف ح / س ع

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