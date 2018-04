بعد هاتريك “الديبور” ..ميسى يقترب من التتويج بـ”الحذاء الذهبى”

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هز الشباك في الدوري الإسباني، وقاد فريقه برشلونة للفوز على ديبورتيفو لاكورونيا (4-2)، في المباراة التي أقيمت أمس في المرحلة الـ35 من “الليغا”.

وسجل “البرغوث” ثلاثية في شباك “الديبور”، رفع بها رصيده إلى 32 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإسباني، كما انتزع صدارة السباق نحو الفوز بجائزة “الحذاء الذهبي” من نجم ليفربول المصري محمد صلاح، الذي تراجع إلى المركز الثاني، ويمتلك في رصيده 31 هدفا.

وفي حال تتويجه بجائزة “الحذاء الذهبي” للمرة الخامسة في تاريخ مسيرته، سيتجاوز البرغوث غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بهذه الجائزة 4 مرات.

ويبدو ميسي الأوفر حظا للفوز بجائزة “الحذاء الذهبي” التي تمنح للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الأوروبية المحلية، حيث سيبقى له 4 مباريات في “الليغا”، بينما يخوض صلاح مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

