“صلاح والاتحاد”.. قصة خلاف شغلت العالم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بالحديث عن الخلاف الذي حصل بين الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم ليفربول محمد صلاح، حيث تداول النشطاء الخبر بشكل كبير حتى أصبح هاشتاق (#ادعم_محمد_صلاح) “ترند عالمي”.

القصة بدأت عندما تجاوز الاتحاد المصري محمد صلاح وطبع صورته وحيدا على طائرة منتخب الفراعنة وإلى جانبه شعار لإحدى شركات الاتصال، حيث نشر مدير أعماله الكولمبي من أصول لبنانية رامي عباس تغريدة على “تويتر”، قال فيها إن ما حدث غير قانوني لأن موكله أمضى عقد رعاية لصالح شركة اتصالات أخرى.

ورد الاتحاد المصري بأن موكل صلاح انتهازي ويريد أن يأخد نسبة من قيمة العقد بين شركة الاتصالات المذكور واتحاد الكرة، وأن النجم المصري لايهتم لمثل هذه الأمور، ولكن صلاح فند ذلك عندما أعاد نشر تغريدة موكله ليؤكد على كلامه وانه لن يتنازل على حقوقه.

الأزمة تفاقمت وأصبحت قضية رأي عام عندما نشر نجم ليفربول “تغريدة” على تويتر قال فيها “بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدا،، كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا” في إشارة واضحة إلى التجاوز الذي قام به اتحاد الكرة.

بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا…

— Mohamed Salah (@MoSalah) April 29, 2018

بعد هذه الرسالة كتبت الصحف وتحدث الإذاعات ودون النشطاء من أجل النجم الموهوب ليعود صلاح ويغرد على تويتر “أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة.. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدا تفاعلكم.. احنا أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل .. شكرا مرة ثانية”.

أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة .. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدًا تفاعلكم.. احنا أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل .. شكرًا لكم مرة تانية❤

— Mohamed Salah (@MoSalah) April 29, 2018

يبدو أن الاتحاد المصري قرر حل هذه الإشكالية بأسرع طريقة في حال أراد أن يكون النجم محمد صلاح متواجد في مونديال روسيا بدون أي ضغوطا نفسية.

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