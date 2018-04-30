إيمري جان يوافق على الانضمام إلى يوفنتوس

يتحضر لاعب الوسط الألماني، إيمري جان، للانتقال من ليفربول الإنجليزي إلى يوفنتوس الإيطالي، بعدما وافق على عقد لـ5 أعوام، وذلك بحسب ما أفادت تقارير صحفية في إيطاليا الاثنين.

وذكرت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” أن الدولي الألماني الغائب عن الملاعب حاليا بسبب إصابة في ظهره، قد يوقع العقد خلال الأسبوع الحالي من دون أن يحصل ليفربول على أي مقابل لأن ارتباطه بالفريق الإنجليزي يصل إلى نهايته في ختام الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب (24 عاما) توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس يقضي بحصوله على 6 ملايين يورو سنويا.

وتشير التقارير إلى أن باريس سان جرمان الفرنسي مهتم أيضا بجان، لكن الأخير وافق على الانتقال إلى يوفنتوس، للعب إلى جانب مواطنيه سامي خضيرة وبينيديكت هو فيديس، علما بأن بقاء الأخير في تورينو ليس مؤكدا كونه يلعب مع “السيدة العجوز” على سبيل الإعارة من شالكه.

ووصل جان إلى ليفربول عام 2014 قادما من باير ليفركوزن، الذي لعب معه لموسم واحد بعدما انتقل إليه من بايرن ميونيخ الذي توج معه بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا عام 2013.

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