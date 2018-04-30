هاميلتون يتهم فيتل بمخالفة قواعد السير

اتهم بطل العالم البريطاني، لويس هاميلتون، منافسه الألماني، سيباستيان فيتل، سائق فيراري بمخالفة لوائح السير بعد سيارة الأمان في سباق جائزة أذربيجان الكبرى، الأحد.

وقال هاميلتون سائق مرسيدس إنه سيطلب توضيحا من مدير السباق تشارلي وايتينغ بخصوص هذا الأمر قبل إقامة السباق المقبل في إسبانيا.

وأضاف: “القاعدة هي إنه عندما تنزل سيارة الأمان لايكون مسموحا لأي سائق بالإسراع ثم التوقف مباشرة وتكرار هذا السلوك حتى لا يعرض ذلك السيارة التي خلفه للخطر.. وفي كل مرة التزمت أنا بهذه القواعد”.

وتابع: “في أستراليا أسرع سيباستيان ثم ضغط على المكابح وكنت على وشك الاصطدام به من الخلف واليوم فعل نفس الشيء 4 مرات تقريبا”.

ويقول هاميلتون إن وايتنيغ ربما أحال الأمر إلى المشرفين على السباق للبت فيه، لكنهم قرروا عدم اتخاذ إجراء لأن سيارات أخرى قامت بنفس الشيء خلف سيارة الأمان.

وفاز هاميلتون بطل العالم 4 مرات بالسباق الرابع من الموسم على حلبة باكو وأصبح منفردا بصدارة قائمة السائقين ومتفوقا بفارق 4 نقاط عن فيتل.

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