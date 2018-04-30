ريال مدريد يهنئ برشلونة بالتتويج بالثنائية المحلية

وجه نادي ريال مدريد الإسباني التهنئة لغريمه التقليدي برشلونة بالفوز بالثنائية المحلية “الدوري الإسبانى، وكأس ملك إسبانيا”، وذلك للمرة الأولى خلال السنوات الأخيرة.

ونشر النادي الملكي على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” تغريدة، قال فيها “تهانينا إلى برشلونة بعد الفوز بالدوري والكأس خلال هذا الموسم”.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة 25 في تاريخه، عقب فوزه الكبير على ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 4/2، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من المسابقة، كما سبقها بحصد كأس الملك للمرة 30 تاريخه على حساب إشبيلية فى المباراة النهائية بخمسة أهداف دون مقابل.

وتعد هذه المرة هى الأولى التى يهنئ فيها ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة بالفوز بإحدى البطولات المحلية، إذ تعود التهنئة الأخيرة لعام 2015 عندما حقق البارسا لقب دوري أبطال أوروبا.

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