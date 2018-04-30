ريال مدريد يخطط لضم 3 لاعبين بـ 300 مليون يورو.. محمد صلاح الأبرز

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، لإنفاق 300 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الملكي.

ذكر موقع “دون بالون” الإسباني، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد استقر على ضم 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، يأتي في مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح الذي تمكن من تسجيل 31 هدفا فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” حتى الآن.

وأضاف، أن رئيس نادي ريال مدريد يسعى للتعاقد أيضا مع روبرت ليفاندوفيسكى مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بجانب البرازيلي أليسون حارس روما الإيطالي.

ويستعد نادي ريال مدريد لإحداث تغييرات واسعة فى صفوف الفريق الملكي الصيف المقبل، بعد فقدان لقبي الدوري الإسباني “الليجا” وكأس ملك إسبانيا الموسم الحالي، إذ ينتظر أن يتواجد الثنائي جاريث بيل وكريم بنزيما في قائمة المغادرين.

يذكر أن تقارير صحفية إنجليزية ذكرت، في وقت سابق، أن نادي ليفربول سيرفض جميع العروض المقدمة للنجم المصري محمد صلاح من مختلف الأندية الأوروبية، خاصة نادي ريال مدريد الإسباني، حتى وإن بلغت قيمة العرض 200 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 230 مليون يورو.

وحصل محمد صلاح مؤخرا على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليكون أول لاعب مصري وثاني لاعب عربي وأفريقي في التاريخ يحصد تلك الجائزة.

وسجل محمد صلاح مع نادي ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم 43 هدفًا، ليحتاج إلى تسجيل 4 أهداف لمعادلة الرقم القياسي كأكثر لاعب يسجل أهدافًا لنادي ليفربول في موسم واحد على مدار التاريخ، والذي يحمله الأسطورة إيان راش، برصيد 47 هدفًا موسم 1983- 1984.

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