الفيفا يختار قائمة “حكام الفيديو” لمباريات كأس العالم بروسيا

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 13 حكما لإدارة تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (في إيه آر)، خلال مباريات بطولة كأس العالم روسيا 2018.

ووفقا للموقع الرسمي للفيفا، فقائمة الحكام الـ13 جاءت على النحو التالي:

من الاتحاد الأوروبي: باستيان داكيرت (ألمانيا)، فيليكس تسفاير (ألمانيا)، أرتور دياش سواريش (البرتغال)، تياغو برونو (البرتغال)، بافيل غيل (بولندا)، ماسيميليانو يراتي (إيطاليا)، دانيلي أورساتو (إيطاليا)، باولو فاليري (إيطاليا)، وداني ماكيلي (هولندا).

من اتحاد أمريكا الجنوبية: ويلتون سامبايو (البرازيل)، دجيري فارغاس (الأرجنتينن)، وماورو فيغليانو (الأرجنتين).

من الاتحاد الآسيوي: عبد الرحمن الجاسم (قطر).

وذكر موقع الفيفا أن اختيار هؤلاء الحكام جاء بناء على تجربتهم في قيادة المباريات كحكام مساعدين بالفيديو، بالإضافة إلى خبرتهم في المشاركة في الندوات التحضيرية، وبطولات الفيفا.

ومن المقرر أن تطبق تقنية “الفيديو” المساعدة للحكام لأول مرة خلال بطولات كأس العالم في المونديال المقبل، الذي سيقام في روسيا في الفترة من الـ14 من يونيو ولغاية الـ15 من يوليو المقبلين.

