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طائرة السويحلي تتوج ببطولة الدوري الليبي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

غريان 30 أبريل 2018 (وال)- توج فريق السويحلي ببطولة الدوري الليبي للكرة الطائرة مساء اليوم الأثنين، عقب تفوقه على الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد .

هذا وكانت صالة غريان للألعاب الرياضية، شاهدة على المباراة النهائية التي توسطها الحكمان عبد الحكيم رمضان وجلال دهان، وتتويج فريق السويحلي باللقب الثامن في تاريخه .

والشوط الأول انتهى لصالح فريق الأهلي بنغازي بنتيجة 25 – 20، وفي الشوط الثاني تمكن السويحلي من التفوق بنتيجة 25 – 21 .

ورغم من إن المباراة غلب عليها طابع الحماس بين لاعبي الفريقين، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لفريق السويحلي الذي ظفر بنتيجة الشوط الثالث 25 – 23، والشوط الرابع بنتيجته 25 – 19 . (وال – غريان ) س أ/ ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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