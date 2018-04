كشف النقاب عن طائرة المنتخب السعودى التى ستقل الفريق لروسيا

كشف الاتحاد السعودى لكرة القدم بالتعاون مع الخطوط الجوية السعودية النقاب عن الطائرة الخاصة التى ستقل منتخب الأخضر للمشاركة فى بطولة كأس العالم 2018.

تميزت طائرة المنتخب السعودى بلونها الأبيض الذى تداخل مع اللون الأخضر وهما اللونين المميزان لقميص المنتخب السعودى، كما طبع عليها علم المملكة العربية السعودية، وصقر كبير يرمز لشعار المنتخب السعودى، مع وجود جملة “صقورنا قدها”.

ونشر الحساب الرسمى للاتحاد السعودى لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” مجموعة من الصور للحظة تدشين الطائرة الجديدة، وعلق عليها قائلاً: ” تحت شعار صقورنا قدها الخطوط السعودية والاتحاد السعودى يدشنان الطائرة الخاصة بالمنتخب الوطنى إلى مونديال روسيا”، إضافة إلى تغريدة أخرى قال فيها: “الخطوط الجوية السعودية والاتحاد السعودى لكرة القدم يدشنان الطائرة الخاصة بالمنتخب الوطنى التى ستقله إلى مونديال روسيا”.

الخطوط الجوية السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم يدشنان الطائرة الخاصة بالمنتخب الوطني التي ستقله إلى مونديال روسيا.

ووقع المنتخب السعودى فى المجموعة الأولى بكأس العالم، مع منتخبنا الوطنى ومنتخبى أوروجواى وروسيا المستضيف للبطولة، والذى من المقرر يخوض أمامه مباراة الافتتاح للبطولة فى 14 يونيو المقبل.

