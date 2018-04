توتنهام يهزم واتفورد بثنائية وكين يقلص الفارق مع صلاح لـ 4 أهداف

حقق فريق توتنهام فوزا سهلا على ضيفه واتفورد بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الاثنين على ملعب “ويمبلى”، وذلك فى ختام مباريات الجولة 36 من الدورى الإنجليزى.

أنهى توتنهام الشوط الأول متقدما بهدف سجله النجم ديلى ألى فى الدقيقة 16 من زمن المباراة، بعد استغلاله خطأ فادحا من حارس واتفورد الذى سقطت الكرة من يديه لتجد كريستيان إيريكسن الذى عرضها وقابلها ديلى ألى فى المرمى.

وفى الشوط الثانى نجح هارى كين فى إضافة الهدف الثانى للسبيرز فى الدقيقة 48 من عمر المباراة، بعد تلقيه عرضية من زميله كيران تريبير ليسددها فى المرمى، ويرفع رصيده إلى 27 هدفا بقائمة هدافى البريميرليج، خلف النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول المتصدر بـ 31 هدفا.

بهذا الفوز رفع توتنهام رصيده للنقطة 71 فى المركز الرابع، بينما توقف رصيد واتفورد عند النقطة 38 فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى الذى يتصدره مانشستر سيتى برصيد 93 نقطة، وحسم لقب البطولة لصالحه.

