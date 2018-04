المتوسط:

توج السويحلي ببطولة ليبيا لكرة الطائرة بعد تفوقه على الأهلي بنغازي 3-1 أمس الاثنين في الجولة ما قبل الأخيرة من نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2017-2018 في مرحلة التتويج والتي احتضنتها صالة غريان للألعاب الرياضية.

وتقدم الأهلي بنغازي في الشوط الأول 25-20، وعاد السويحلي للتفوق في باقي الأشواط 25-21 و25-23 و 25-19.

The post «طائرة السويحلي» بطلًا لليبيا للمرة الثامنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية