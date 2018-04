المتوسط:

حقق منتخب ليبيا مواليد 99، تعادلًا سلبيًا من نظيره المصري، في اللقاء الذي جمعهما أمس باستاد بورسعيد.

ويتقابل الفريقان مجددا يوم 3 مايو المقبل على نفس الملعب في الودية الثانية، بعد التعادل السلبي أمس.

ويستعد منتخب مصر للشباب لمواجهة السنغال في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالنيجر.

