الشط يضمن البقاء في الممتاز والترسانة في ملحق تفادي الهبوط

ضمن فريق الشط البقاء ضمن منافسات الدوري الممتاز بعد فوزه أمس الاثنين على فريق الشرارة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة بملعب طرابلس الدولي.

وبهذه النتيجة رفع فريق الشط رصيده إلى 11 نقطة وبقي ضمن فرق الدوري الممتاز، فيما تأكد هبوط فريق الشرارة إلى الدرجة الأولى بعد أن توقف رصيده عند 4 نقاط ومازالت لديه مباراة وحيدة أمام الاتحاد المصراتي وحتى إن فاز فيها فرصيده لا يؤهله للبقاء في الممتاز.

وعلى ملعب مصراتة، تعادل السويحلي مع الأولمبي بدون أهداف، ليرفع السويحلي رصيده إلى 24 نقطة، والأولمبي إلى 17 نقطة.

وفي ملعب ترهونة، تمكن فريق الترسانة من خطف نقطة التعادل أمام الاتحاد المصراتي، ليدخل في مباريات ملحق تفادي الهبوط، رفقة النجمة ونجوم أجدابيا ورفيق.

ويتصدر ترتيب فرق المجموعة الثالثة الاتحاد بـ31 نقطة، ثم السويحلي 24، والأولمبي 17، والاتحاد المصراتي 12، والشط 11، والترسانة 8 نقاط، وأخيرًا الشرارة 4 نقاط .

