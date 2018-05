رئيس الاتحاد الليبي للسباحة يشارك في المؤتمر الدولي لكرة الماء

المتوسط:

ذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي للسباحة والغوص، أن “عصمان القنين” رئيس الاتحاد شارك في المؤتمر الدولي لكرة الماء الذي استضافته العاصمة المجرية بودابست، واختتمت أعماله أول أمس، بمشاركة أكثر من 100 اتحاد أهلي للعبة على مستوى العالم.

وقدم “القنين” خلال المؤتمر ورقة عمل متميزة عن واقع رياضة السباحة في الوطن العربي والقارة الأفريقية، وكيفية النهوض بها بما يخدم رياضة السباحة في ليبيا، مقترحا عددا من الخطوات والحلول للتقدم باللعبة عالميا بشكل عام، وفي ليبيا بشكل خاص.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد الأفريقي “سام رامسام” بالخطوات التي يتبعها الاتحاد الليبي من أجل النهوض باللعبة.

والتقى “القنين” على هامش المؤتمر، برئيس الاتحاد العربي “طه الشكري” وعدد من رؤساء السباحة في الوطن العربي الذين قدموا جميعًا مساعدتهم من أجل تقدم السباحة في ليبيا.

