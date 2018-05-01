في البرنابيو .. بايرن يطمح لمفاجأة الريال

بعد مباراة ذهاب قوية بين ريال مدريد وبايرن ميونخ انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، يتطلع أشبال المدرب يوب هاينكس لتعويض الهزة التي حدثت لهم في مباراة الذهاب بمواجهة اليوم بملعب الأليانز أرينا حيث ستحبس المباراة أنفاس متابعي الكرة حول العالم كونها ستحدد هوية المتأهل الأول لنهائي دوري الأبطال لهذا الموسم.

ولا يعيش ريال مدريد أفضل مواسمه، فمنذ أيام أعلن برشلونة عن نفسه بطلا للدوري الإسباني وكأس الملك واكتفى الميرنغي بالمشاهدة فقط، ويتطلع للقتال على اللقب الذي سينقذ موسم الفريق ويعوض إخافاقاته المحلية.

وفي المقابل بايرن مع يوب هاينكس وجد نفسه وتوج بلقب البوندسليغا ويطمح الفريق للعودة إلى التتويج بلقب الأبطال بعد غياب دام لأربع سنوات بعدما تحصل على ذات الأذنين تحت إشراف ذات المدرب يوب هاينكس.

الأفضلية للريال باعتباره عاد من بافريا بفوز هام لكن سيناريو مباراة اليوفي في الدوري الماضي جعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

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