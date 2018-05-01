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طائرة السويحلي تتوج بلقب الدوري

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج فريق السويحلي رسميا بلقب بطولة ليبيا للكرة الطائرة بعد فوزه، الإثنين، على فريق الأهلي بنغازي ضمن المرحلة الثانية والأخيرة لدوري الكرة الطائرة والتي تستضيفها مدينة غريان.

وعلى الرغم من تقدم الأهلي بنغازي في الشوط الأول والذي حسمه بنتيجة 25-20 إلا أن السويحلي تمكن من اقتلاع الشوط الثاني بنتيجة 21-25.

واشتدت المنافسة خلال الشوط الثالث، قبل أن يحسمها أبناء مدينة مصراته بـ 23-25 ليتمكن بعدها زملاء عبدالرحمن دغدنة من حسم الشوط الرابع بسهولة بنتيجة 19-25 ليتوج بذلك السويحلي ببطولة الدوري دون النظر لنتيجة مباراة اليوم أمام الأهلي طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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