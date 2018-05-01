نتائج دولية مشرفة لفريق أساريا لكرة الصالات

حقق فريق أساريا لكرة القدم داخل الصالات نتائج مشرفة ببطولة ميلانو الدولية والتي شاركت بها عدة فرق أوروبية إلى جانب فرق من خارج حدود القارة العجوز.

ورغم حداثة عهده باللعبة فإن نادي أساريا الرياضي يولي اهتماماً كبيراً بالكرة الخماسية والتي حقق فيها هذا الموسم مستويات جيدة سواء على مستوى مسابقات المنطقة الغربية أو على صعيد مشاركاته بالبطولات التي تنظمها لجنة كرة القدم داخل الصالات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

وتشهد كرة القدم داخل الصالات مؤخراً طفرة كبيرة في ليبيا حيث شهد هذا الموسم إقامة دوري الصالات الذي توج به الاتحاد وأقيمت أيضا مسابقة كأس الصالات التي تحصل الأهلي بنغازي على لقبها.

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