اخبار الرياضة

رابطة مشجعي الاتحاد في مصراتة تكرم فريق اليد

تم النشر منذُ 17 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت رابطة مشجعي نادي الاتحاد بمدينة مصراتة بتكريم فريق الاتحاد لكرة اليد بمناسبة حلوله وصيفاً في البطولة العربية للأندية وكذلك ببطولة الأندية الأفريقية لأبطال الكؤوس.

وأثنى رئيس الرابطة في كلمة بالمناسبة على الأداء المشرف لأبناء الاتحاد في مشاركتهم العربية والأفريقية، واصفاً هذا الانجاز بالغير مسبوق على صعيد مشاركات الأندية الليبية بالبطولات الخارجية والدولية.

وجاءت هذه البادرة التكريمية على هامش اللقاء الذي جمع بقاعة مصراتة بين فريقي الاتحاد والمشعل بالخمس ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة اليد والذي انتهى بفوز منطقي لرفاق المخضرم عصام الشفطي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك