رابطة مشجعي الاتحاد في مصراتة تكرم فريق اليد

قامت رابطة مشجعي نادي الاتحاد بمدينة مصراتة بتكريم فريق الاتحاد لكرة اليد بمناسبة حلوله وصيفاً في البطولة العربية للأندية وكذلك ببطولة الأندية الأفريقية لأبطال الكؤوس.

وأثنى رئيس الرابطة في كلمة بالمناسبة على الأداء المشرف لأبناء الاتحاد في مشاركتهم العربية والأفريقية، واصفاً هذا الانجاز بالغير مسبوق على صعيد مشاركات الأندية الليبية بالبطولات الخارجية والدولية.

وجاءت هذه البادرة التكريمية على هامش اللقاء الذي جمع بقاعة مصراتة بين فريقي الاتحاد والمشعل بالخمس ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة اليد والذي انتهى بفوز منطقي لرفاق المخضرم عصام الشفطي.

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