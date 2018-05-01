الملعب الليبي يطالب رئيسه بالتراجع عن الاستقالة

أصدر مجلس إدارة نادي الملعب الليبي الرياضي بطرابلس بياناً يُطالب فيه رئيس مجلس الإدارة بالعدول عن استقالته المفاجئة.

وجاء في البيان بأن أعضاء الإدارة بالنادي سوف يضطرون لتقديم استقالتهم أيضاً في حال رفض رئيس النادي العودة لمنصبه وهو ما سيتسبب في فراغ إداري بهذا النادي المثابر.

وكان الملعب الليبي والذي يقع مقره بمنطقة “حي الأكواخ سابقاً” في ابوسليم قد صعد رسمياً هذا الأسبوع لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعدما قدم موسماً استثنائياً استحق عليه مكافأة الصعود.

وكان فريق الملعب الليبي قد تأهل لدوري الدرجة الأولى حيث تمكن الفريق في آخر مباراة له من خطف نقطة التعادل أمام فريق الشروق الزنتاني.

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