الرئيس المصري يتدخل لحل أزمة «صلاح»

أعلن محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح في أسرع وقت.

وأوضح عامر، أن هناك طلبات إحاطة من أعضاء المجلس ضد رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة وخالد عبد العزيز وزير الرياضة، لمناقشة تلك الأزمة مؤكدا أن الرئيس السيسي أصدر تعليماته بحل أزمة محمد صلاح.

ومن جانبه أكد وزير الرياضة المصري خالد عبد العزيز، في وقت سابق أن المشكلة مع صلاح في طريقها للحل، وكتب على حسابه في “تويتر”: “سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة، خاصة أن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال، بالإضافة إلى أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري المحب والمخلص لوطنه ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل.. تحيا مصر”.

وسبق أن تفجرت أزمة بين صلاح والاتحاد المصري، بسبب الحقوق التسويقية والدعائية للاعب الذي يرى محاموه أن الشركة الراعية للمنتخب، قامت باستغلال حقوقه دون سند قانوني.

