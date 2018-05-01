هل يفعلها صلاح من أجل الكرة الذهبية؟ 

لقب تلو الآخر توج به النجم المصري محمد صلاح، الذي كانت بداية تتويجته عندما اختير في ثلاث مناسبات كأفضل لاعب في الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز مزيحا بذلك نجوم الكرة الأوروبية الذين ينشطون في البريمير ليغ.

محطة صلاح الثانية في رحلة التتويجات كانت في القارة السمراء عندما توج بلقب أفضل لاعب أفريقي على حساب زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، وجاء تتويجه الأفريقي بعد أن قاد منتخب الفراعنة للتأهل للمونديال بعد غياب استمر لعشرين عاما.

تتويجات “مو صلاح” لم تتوقف هنا، ليحرز منذ أيام قليلة اللقب الأهم له في مسيرته هذا الموسم بعدما أعلنت رابطة كرة القدم الإنجليزية اختياره كأفضل لاعب في إنجلترا لهذا الموسم، متفوقاً على نجم مانشستر سيتي كيفين ديب روين الذي حل ثانياً ونجم توتنهام هاري كين الذي حل ثالثاً.

صلاح الذي تنتظره مباراة حاسمة غداً الأربعاء أمام روما للعبور لنهائي دوري الأبطال بعد تألقه في مباراة الذهاب، إذ سجل هدفين وصنع اثنين في مباراة انتهت لصالح ليفربول بنتيجة 5-2، وجد نفسه صباح اليوم متوجاً بلقب جديد وهو اختياره كأفضل لاعب في استفتاء رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا ليهيمن على الجوائز الفردية بعد موسم رائع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد كل هذه الألقاب والجوائز، هل يتوج محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا ونراه نهاية العام متوجا بالكرة الذهبية؟

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