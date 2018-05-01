إيمري تشان لاعبا ليوفنتوس

أعلنت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، توصل إدارة يوفنتوس لاتفاق نهائي مع الدولي الألماني، إيمري تشان، الذي ينتهي عقده مع ليفبول بنهاية الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة الإيطالية بأن اللاعب وافق أخيراً واختار من يوفنتوس محطة جديدة بعقد يمتد لخمس سنوات براتب سنوي قدّرته الصحيفة بحوالي 6 ملايين يورو.

وتأتي هذه الخطوة من صاحب الـ24 عاماً بعدما فشل وفريقه في الوصول لاتفاق بخصوص تجديد العقد مافتح الباب أمام الأندية الأوروبية للتفاوض معه غير أن اليوفي كان الأكثر جدية ورغبة في ضمه، ونجح أخيراً في إغلاق الصفقة.

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