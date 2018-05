المتوسط:

مُنح المصري محمد صلاح هداف ليفربول لقب أفضل لاعب في استفتاء رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا ليهيمن على الجوائز الفردية بعد موسم رائع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز صلاح في وقت سابق بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بعدما سجل 43 هدفا في كل المسابقات، كما قاد فريقه ليفربول، صاحب المركز الثالث في الدوري، إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في عشر سنوات.

وأصبح صلاح (25 عاما) الذي يحمل آمال مصر في كأس العالم عندما تتنافس في المجموعة الأولى مع روسيا صاحبة الأرض والسعودية وأوروجواي، أول لاعب أفريقي ينال هذه الجائزة المهمة.

وسيلعب ليفربول مع روما في إياب قبل نهائي دوري الأبطال في العاصمة الإيطالية غدا الأربعاء بعدما فاز 5-2 ذهابا في ملعب أنفيلد حيث سجل صلاح هدفين وصنع هدفين إضافيين.

The post «صلاح» يفوز بجائزة استفتاء رابطة الكتّاب كأول لاعب أفريقي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية