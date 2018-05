شاندونغ الصيني ينفي تعاقده مع مدرب الأرسنال السابق

المتوسط:

قام فريق شاندونغ لونينغ المنتمي للدوري الصيني الممتاز لكرة القدم بنفي أنباء إمكانية التعاقد مع أرسين فينجر مدرب أرسنال بعد أن يرحل عن منصبه في نهاية الموسم الجاري في إنجلترا.

ونفى شاندونغ تفكيره في التعاقد مع فينجر بدلا من مدربه الحالي لي شياو بينغ، قائلا في موقع ويبو ”نحن متعجبون من حديث أصدقائنا على الإنترنت أن السيد فينجر سينتقل إلى نادينا.

وسيرحل المدرب الفرنسي المخضرم عن أرسنال هذا الصيف بعدما قضى حوالي 22 عاما في النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز وثارت تكهنات عديدة حول مستقبله.

ويملك فينجر خبرة العمل في آسيا بسبب تدريب ناجويا جرامبوس الياباني قبل أن ينتقل إلى أرسنال في سبتمبر أيلول 1996.

وسبق أن عمل عدة مدربين مخضرمين في الصين خلال السنوات الأخيرة إذ تولى مارتشيلو ليبي، الفائز بكأس العالم مع إيطاليا، ولويز فيليبي سكولاري، الفائز بكأس العالم مع البرازيل، قيادة قوانغتشو إيفرجراند.

ويحتل شاندونغ المركز الثاني في الدوري الصيني بفارق نقطة واحدة عن غريمه شنغهاي سيبج المتصدر.

وتولى لي قيادة شاندونغ في بداية الموسم الجاري بعد رحيل فيلكس ماجات مدرب بايرن ميونيخ وفولفسبورج السابق.

