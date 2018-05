نادي زاخو العراقي يؤكد إنهاء أزمة المهاجم الليبي

المتوسط:

صرح وكيل اللاعبين عبد الحفيظ العقوري، بأن المهاجم الليبي، سالم المسلاتي “روما” استلم مستحقاته من نادي زاخو العراقي، يوم أمس الاثنين في تونس.

وأضاف أن المبلغ يقدر بـ 12500 دولار، بعدما قام 3 لاعبين برفع قضية في الفيفا على النادي العراقي مطالبين بمستحقات تخص فترة لعبهم مع الفريق خلال موسم 2015، مما استدعى خصم نقاط من الفريق في الدوري العراقي.

وأشار العقوري إلى أن عبد السلام الفيتوري في طريقة للحصول على مستحقاته من الفريق العراقي خلال الساعات المقبلة.

ومن جهة أخرى سيتسلم اللاعب الليبي مهند بوعجيلة مستحقاته من زاخو خلال الشهر المقبل على أكثر تقدير.

