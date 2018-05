الفجيرة الإماراتي يعيد مارادونا لتدريبه بعد إقالته

المتوسط:

صرح نادي الفجيرة الذي يلعب بدورى الدرجة الثانية الإماراتي يوم أمس الاثنين، بعودة أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا من جديد لتدريب الفريق وذلك بعد 48 ساعة فقط من قرار إقالته، عقب فشله في التأهل المباشر إلى الدوري الإماراتي “دوري الخليج العربي”.

وأضاف بيان النادي الإماراتي إن الأرجنتيني دييجو مارادونا سيعود لقيادة الفريق من جديد فى الملحق المؤهل للدوري الإماراتي، بجانب تجديد عقده لمدة عام آخر.

وأضاع الفجيرة فرصة الصعود لصالح فريق اتحاد كلباء، عقب تعادله الجمعة الماضي مع فريق خورفكان بنتيجة 1 – 1، فى الجولة الأخيرة من منافسات دوري الدرجة الثانية.

