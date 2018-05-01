منتخب الشباب يتعادل مع نظيره المصري وديا

ضمن استعدادات منتخب الشباب للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، خاض منتخبنا الوطني مباراة ودية أولى مع نظيره المصري في مدينة بورسعيد وانتهت بالتعادل السلبي.

وسيخوض المنتخب الوطني الذي يجري معسكراً تدريبياً هذه الأيام في مصر مباراة ودية أخرى مع الفراعنة قبل مواجهة بوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا لمنتخبات الشباب.

ومن المقرر تتم المواجهة في النيجر خلال الأسبوع القادم، وستتحول البعثة إلى العاصمة البوركينية واغادوغو قبل 4 أيام من موعد المباراة المرتقبة يوم 12 مايو الجاري.

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