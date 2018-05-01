السيسي يخاطب وزير الشباب والرياضة لإيجاد حل سريع لأزمة صلاح مع اتحاد كرة القدم

عين ليبيا

خاطب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، مطالباً بضرورة إيجاد حل سريع لأزمة نجم المنتخب المصري محمد صلاح، الذي يحظى بشعبية جارفة في مصر، إثر قيادته الفريق للصعود مجدداً إلى كأس العالم بعد غياب 28 سنة.

حيث أكد محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، أن «الرئيس السيسي، أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح في أسرع وقت».

من جهة أخرى قال وزير الشباب والرياضة المصري، أن «حل أزمة محمد صلاح سيتم خلال 15 يوماً، بسبب الإجراءات والتعديلات، التي سوف تتم بين أطراف الأزمة».

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