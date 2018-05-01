مانشيني مدربا لمنتخب إيطاليا

أعلنت مصادر صحفية إيطالية توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاتفاق نهائي مع روبيرتو مانشيني لتولي مهمة تدريب المنتخب الإيطالي.

وكشف موقع “فوتبول إيطاليا” الاتفاق الشفهي بين الطرفين على أن يتم توقيع العقد بعد أن يتحول مانشيني إلى روسيا لخوض آخر مباراتين مع زينيت سان بيترسبورغ.

ورغم تخوف الاتحاد الإيطالي من موقف النادي الروسي تعهد مانشيني بانهاء مسيرته بالتراضي حتى يتسنى له العودة للعاصمة الإيطالية من أجل إبرام العقد ليفي الاتحاد الإيطالي بالتالي بوعده بعد أن حدد العشرين من مايو موعداً نهائياً لإعلان المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي.

ويشار إلى أن مانشيني أشرف سابقاً على تدريب إنتر ميلان الإيطالي في ولايتين كما قاد مان سيتي الإنجليزي للتويج بالدوري الإنجليزي قبل أن يسافر إلى روسيا للإشراف على تدريب زينيت سان بيترسبيرغ ما جعل الاتحاد الإيطالي يفكر في التعاقد معه خصوصا بعد تعثر المفاوضات مع المدرب المحنك كارلو أنشيلوتي.

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