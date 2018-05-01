2 مليون دولار للمنتخبات الأفريقية المتأهلة لكأس العالم

(رويترز) – أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الثلاثاء أن الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) منح كل منتخب أفريقي متأهل لكأس العالم مليوني دولار لدعم مراحل الاستعداد للنهائيات في روسيا الصيف المقبل.

وتأهلت مصر والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس إلى نهائيات كأس العالم 2018 وقال رئيس الاتحاد الأفريقي، أحمد أحمد، في بيان إن المبالغ ستستغل في “تسوية مسألة مكافآت اللاعبين بشكل مسبق”.

وأضاف أحمد أن النزاعات بشأن مكافآت اللاعبين قبل البطولات “لطخت صورة الكرة الافريقية بشكل كبير وأثرت بشكل واضح على أداء الفرق”.

وفي العام الماضي وقع الاتحاد النيجيري اتفاقاً مع اللاعبين يهدف إلى تجنب النزاعات بسبب المكافآت والرواتب التي أضرت بمسيرة المنتخب الوطني في النسخ الماضية لكأس العالم.

وواجه المنتخب الملقب باسم “النسور الخضراء” مشاكل بيروقراطية قبل كأس القارات 2013 في البرازيل وحدثت نزاعات حول المكافآت خلال مشوار كأس العالم 2014.

وتأثرت منتخبات أفريقية أخرى بمشاكل مشابهة.

ويحصل كل منتخب من 32 منتخبا مشاركا في كأس العالم، في يونيو ويوليو ، على 1.5 مليون دولار من الفيفا لدعم مراحل الاستعدادات لكأس العالم كما يضمن كل منتخب 8ملايين دولار على الأقل كمكافآت بعد انتهاء البطولة.

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