صلاح يفوز بجائزة لاعب العام في استفتاء رابطة الكتّاب بإنجلترا

عين ليبيا

فاز المصري محمد صلاح هداف ليفربول بجائزة أفضل لاعب في استفتاء رابطة كتّاب كرة القدم في إنجلترا ليهيمن على الجوائز الفردية بعد موسم رائع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما فاز صلاح في وقت سابق بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا بعدما سجل 43 هدفاً في كل المسابقات حيث أصبح أول لاعب أفريقي ينال هذه الجائزة منذ انطلاقها في 1948.

وتفوق صلاح بفارق يقل عن 20 صوتاً على كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي في استفتاء بمشاركة 400 شخص وجاء هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير ثالثاً.

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