دراسة تكشف المنتخب المرشح للفوز بمونديال 2018 .. وحظوظ العرب

أظهرت دراسة لمرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، أن المنتخب الإسباني هو أبرز المرشحين للتتويج ببطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا هذا الصيف.

واحتل المنتخب الإسباني المركز الأول في قائمة المرشحين للظفر بلقب مونديال روسيا، متبوعا بالمنتخب البرازيلي الفائز بخمس بطولات كأس عالم، وحلت فرنسا في المركز الثالث، بينما جاءت ألمانيا حاملة اللقب، في المركز الرابع، أمام إنجلترا، وبلجيكا، والأرجنتين، وكرواتيا.

وحل منتخب البرتغال بطل النسخة الأخيرة لبطولة كأس أمم أوروبا في المركز التاسع أمام سويسرا، أما منتخب روسيا مستضيف بطولة كأس العالم المقبلة، فقد جاء في المركز الـ14.

واحتل المنتخب المغربي المركز الـ19، كأول العرب في القائمة، متقدما على تونس (المركز 24)، ومصر (المركز 26)، والسعودية (المركز 31).

وتذيل منتخب بنما الترتيب، إذ حل في المرتبة الـ32، واعتمد المركز الدولي للدراسات الرياضية، مؤشر “القوة”، لتحديد ترتيب المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم 2018.

ويجمع هذا المؤشر (مؤشر القوة) متوسط النسبة المئوية لمباريات الدوري التي لعبت منذ 1 يوليوز 2017، من قبل 23 لاعبا الأكثر استخداما لكل منتخب خلال التصفيات، مع متوسط المستوى الرياضي للأندية التي يلعبون في صفوفها.

